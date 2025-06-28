«Палмейрас» вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира

минимально обыгралв 1/8 финала Клубного чемпионата мира с минимальным счетом — 1:0.

Команды из Бразилии за 90 минут не смогли отличиться ни разу. В дополнительное время единственный гол в матче забил нападающий «Палмейраса» Паулиньо на 100-й минуте матча.

На 116-й минуте «Палмейрас» остался в меньшинстве после удаления Густаво Гомеса, получившего вторую желтую карточку.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Палмейрас — Ботафого 1:0 Гол: 1:0 Паулинью (100') Палмейрас: Вевертон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Анибаль Морено, 91'), Густаво Гомес, Бруно Фукс, Агустин Джай, Хоакин Пикерес, Ричард Риос, Аллан (Альваро Монторо, 66'), Маурисио (Факундо Торрес, 85'), Витор Уго Роке Феррейра (Паулинью, 63'), Estevao Willian (Луижи, 63') Ботафого: Джон Фуртадо, Алекс Теллес (Луис Эдуардо да Силва, 66'), Александер Барбоса, Витиньо Силва, Хефферсон Саварино (Хоакин Корреа, 71'), Игор Жезус, Артур, Марлон Фрейтас (Артур Кабрал, 102'), Данило Барбоза, Аллан (Альваро Монторо, 66'), Жаир Кунья (Kaio Kaio, 83') Предупреждения: Александер Барбоса (3'), Алекс Теллес (35'), Густаво Гомес (40'), Artur Guimaraes (65'), Хоакин Пикерес (86'), Newton Araujo Newton (90 + 4'), Estevao Willian (105'), Фернандо Марсал (105 + 1'), Альваро Монторо (105 + 3'), Густаво Гомес (116'), Анибаль Морено (120 + 1'), Вевертон (120 + 5')

Команда из Сан-Паулу вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бенфика» — «Челси».