«Реал» сегодня заинтересован в победе, чтобы снять все вопросы о выводе в плей-офф. В таком случае «Зальцбург» может вылететь из турнира, поскольку сзади поджимает «Аль-Хиляль».
Для «Реала» сегодняшний матч важен не только с точки зрения турнира, но и с точки зрения престижа. «Сливочные» — фаворит квартета, им нужно соответствовать характеристике. Так что лучшим результатом для команды Алонсо станет победа.
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 10.5 на победу «Зальцбурга», 1.26 на победу «Реала».
- Прогноз экспертов: много голов в матче не будет.
- Прогноз ИИ: «Реал» победит со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
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