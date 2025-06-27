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    «Зальцбург» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург
    27 июня в 04:00 по мск состоится поединок 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором примут участие австрийский «Зальцбург» и мадридский «Реал».

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    «Реал» сегодня заинтересован в победе, чтобы снять все вопросы о выводе в плей-офф. В таком случае «Зальцбург» может вылететь из турнира, поскольку сзади поджимает «Аль-Хиляль».

    Для «Реала» сегодняшний матч важен не только с точки зрения турнира, но и с точки зрения престижа. «Сливочные» — фаворит квартета, им нужно соответствовать характеристике. Так что лучшим результатом для команды Алонсо станет победа.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 10.5 на победу «Зальцбурга», 1.26 на победу «Реала».

    • Прогноз экспертов: много голов в матче не будет.

    • Прогноз ИИ: «Реал» победит со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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