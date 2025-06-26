Обе команды провели этот турнир без поражений. Испания без труда выиграла группу с тремя победами, а в полуфинале одолела Германию в дополнительное время. Нидерланды уверенно набрали 4 победы. В последнем матче команда со счетом 3:1 победила Румынию.
Испанцы — одна из самых успешных команд на этом турнире. Она в числе наиболее частых победителей Евро U19. В прошлом розыгрыше именно Испания выиграла турнир. Нидерланды еще ни разу не поднимали этот трофей над головой, да и в финале команда также редко бывает. Эта игра может стать исторической для обеих сторон.
Прогнозы и ставки
Полезное для ставок:
- 2.61 и 2.55 — котировки букмекеров на победу в матче. 1.90 и 1.87 — коэффициенты на победу в турнире.
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, одержат ли Нидерланды историческую победу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Испания U19 — Нидерланды U19 смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.