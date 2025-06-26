Сборныевстретятся в финале Евро U19. Матч состоится 26 июня на «Суребет Арена» в Бухаресте. Начало игры в 21:00 мск.

Обе команды провели этот турнир без поражений. Испания без труда выиграла группу с тремя победами, а в полуфинале одолела Германию в дополнительное время. Нидерланды уверенно набрали 4 победы. В последнем матче команда со счетом 3:1 победила Румынию.

Испанцы — одна из самых успешных команд на этом турнире. Она в числе наиболее частых победителей Евро U19. В прошлом розыгрыше именно Испания выиграла турнир. Нидерланды еще ни разу не поднимали этот трофей над головой, да и в финале команда также редко бывает. Эта игра может стать исторической для обеих сторон.

Прогнозы и ставки

Полезное для ставок:

2.61 и 2.55 — котировки букмекеров на победу в матче. 1.90 и 1.87 — коэффициенты на победу в турнире.

Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, одержат ли Нидерланды историческую победу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания U19 — Нидерланды U19 смотрите на LiveCup.Run.

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