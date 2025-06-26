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    Ковач: «Боруссия» рада, что вышла в плей-офф

    Футбол Футбол Германии Боруссия Д Клубный чемпионат мира
    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач подвел итоги матча с «Ульсаном» (1:0) на Клубном чемпионате мира. Турнир проходит в США. «Боруссия» завоевала путевку в плей-офф КЧМ.

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Мы хотели пройти групповой этап, мы хотели выйти в 1/8 финала. Мы добились этого. Мы финишировали первыми и очень рады этому. Первый тайм прошел хорошо. Во втором тайме было видно, что ребята немного контролировали ход игры. И мы, и "Флуминенсе" заслужили то, чтобы пройти дальше.

    Это непросто, потому что, конечно, каждый игрок хочет играть. Мы также хотим дать каждому несколько минут. Но мы не можем позволить всем игрокам играть по 90 минут каждый раз, это просто невозможно. Поэтому мы действительно стараемся вовлечь всех.

    Конечно, мы уже рассматриваем возможного следующего соперника. Мы рассматривали его и раньше. Не то чтобы мы были не подготовлены. Теперь, поскольку мы финишировали первыми, мы играем только 1 июля, так что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с соперником», — цитирует Ковача сайт ФИФА.

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    В 1/8 финала Клубного чемпионата мира «Боруссия» встретится с «Монтерреем».

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