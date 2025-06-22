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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    Инфантино: Через пять лет МЛС будет одной из лучших лиг мира

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино дал комментарий по поводу развития футбола в США.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    «Через 3-4 года, максимум 5 лет, это будет топ, топ, топ. МЛС точно станет одной из лучших лиг в мире. И я могу сказать вам, почему — потому что теперь я здесь.

    В футболе, в отличие от любого другого вида спорта, случаются сюрпризы, и маленький клуб может победить большой, верно? Это очень редко случается в других видах спорта, в 90% случаев побеждает более сильный. В футболе это происходит в 70% случаев.

    Существуют сюрпризы, эти истории о командах... Это можно привнести в американскую культуру, где нет концепции повышения и понижения, нужно исследовать что-то интересное, я думаю», — цитирует Инфантино The Athletic.

    Напомним, что в эти дни в США проходит Клубный чемпионат мира.

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