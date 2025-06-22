Гвардиола намерен сократить состав «Манчестер Сити» перед новым сезоном

Главный тренер «Манчестер Сити»сообщил о намерении уменьшить количество игроков в команде накануне старта нового сезона.

«Я бы с радостью сохранил весь текущий состав. У меня нет ни одной претензии к футболистам — ни к их поведению, ни к профессионализму. Но мне не нужно, чтобы на скамейке сидели шесть-семь футболистов без игровой практики», — сказал Гвардиола ESPN.

По словам Гвардиолы, большое количество футболистов в заявке неизбежно приведёт к неудовлетворённости среди игроков: «Они будут несчастны, разочарованы, а я этого не хочу. Сейчас у нас слишком крупный состав. Мы не можем позволить себе работать с 26–27 игроками — некоторые покинут клуб».