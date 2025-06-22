ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» спасся на последней минуте: «Урава» почти отобрала очки у финалиста Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Гвардиола намерен сократить состав «Манчестер Сити» перед новым сезоном

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о намерении уменьшить количество игроков в команде накануне старта нового сезона.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Я бы с радостью сохранил весь текущий состав. У меня нет ни одной претензии к футболистам — ни к их поведению, ни к профессионализму. Но мне не нужно, чтобы на скамейке сидели шесть-семь футболистов без игровой практики», — сказал Гвардиола ESPN.

    По словам Гвардиолы, большое количество футболистов в заявке неизбежно приведёт к неудовлетворённости среди игроков: «Они будут несчастны, разочарованы, а я этого не хочу. Сейчас у нас слишком крупный состав. Мы не можем позволить себе работать с 26–27 игроками — некоторые покинут клуб».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Бублика и станет чемпионом «пятисотника» в Галле?
  • Бублик — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Сливочные» уничтожат мексиканскую команду?
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Старая Сеньора» разнесёт оборону марокканцев
  • «Ювентус» — «Видад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.47
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вондроусова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Суринам
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры