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    Симеоне: Я чувствую, что впереди нас ждёт нечто лучшее

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему продолжает работу в клубе.

    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»

    Напомним, что специалист возглавляет «матрасников» с 2011-го года.

    «Почему я всё ещё здесь? Потому что наступают лучшие времена, и я по-прежнему верю, что есть возможности для совершенствования и что клуб находится на правильном пути в последние два или три года. С прошлого сезона, я считаю, мы возродились и стали более конкурентоспособными.

    Клуб очень сильно развивается. Я всегда говорил, что когда пришёл, команда росла быстрее, чем клуб. Потом клуб превзошёл команду. Потом мы немного застопорились на переходном этапе. Я чувствую, что впереди нас ждёт нечто лучшее», — приводит слова Симеоне Atletico Universe.

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    • В прошедшем сезоне «Атлетико» занял 3-е место в таблице Примеры с 76-ю очками в активе.

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