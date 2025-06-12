Семшов: Меня поразил уход Николича

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Меня поразил уход Николича. Тренер добился хороших результатов по итогам сезона. Неделю назад Николич говорил, что теперь он идет за чемпионство с ЦСКА, а потом он команду покидает. Просто хотелось бы узнать реальную причину, из-за чего это произошло. А пока мы этого не слышим, но возможно никогда и не услышим.
Это странный уход. И он не связан со спортивной составляющей. Его речь в раздевалке показывает, что ситуация сложилась странно», — сказал Семшов «СЭ».
Николич должен работать в греческом АЕКе. В минувшем сезоне ЦСКА под руководством серба выиграл Кубок России, а в РПЛ занял третье место.