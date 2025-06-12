Семшов: Меня поразил уход Николича

Экс-игрок сборной Россиивысказался по поводу уходаиз ЦСКА. Он признался, что не ожидал такого.

«Меня поразил уход Николича. Тренер добился хороших результатов по итогам сезона. Неделю назад Николич говорил, что теперь он идет за чемпионство с ЦСКА, а потом он команду покидает. Просто хотелось бы узнать реальную причину, из-за чего это произошло. А пока мы этого не слышим, но возможно никогда и не услышим.

Это странный уход. И он не связан со спортивной составляющей. Его речь в раздевалке показывает, что ситуация сложилась странно», — сказал Семшов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Николич должен работать в греческом АЕКе. В минувшем сезоне ЦСКА под руководством серба выиграл Кубок России, а в РПЛ занял третье место.