ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы
    Все новости спорта

    Наумов — о возможном переходе Осипенко в «Зенит»: Не думаю, что ему надо туда идти

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов Трансферы
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный трансфер защитника Максима Осипенко из «Ростова» в «Зенит».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Усилит ли он команду? Сильно не усилит. Не думаю, что ему надо идти в "Зенит".

    Потому что он может сесть на лавку и не иметь такой игровой практики, как в "Ростове". А это всегда плохо. Я очень люблю этого защитника, и вообще назвал Осипенко одним из сильнейших защитников в России. Но когда ты начинаешь терять игровую практику, а у него бывают тактические ошибки, когда Осипенко теряет мяч, его в "Зените" сразу посадят на лавку. Хотя в "Ростове" это было исключено, потому что был дефицит защитников. А в Питере такое возможно. Если он угодит на лавку — потеряет игровой тонус и даже карьеру, как много раз было. Вспомните того же Новосельцева. Как он здорово играл, а пришел в "Зенит" и сел в запас. Чтобы этого не случилось, Осипенко нужно выбрать другой клуб. Для него реально хорошим вариантом было бы "Динамо"

    Фактор Карпина? Это, во-первых. Во-вторых, Бальбуэна — совсем слаб в плане скорости. Возможно, он уйдет. Там и Глебов играет, и другие ребята, которых Карпин знает. Фомин, например. Поэтому для Осипенко это был бы хороший вариант. А вот с "Зенитом" я бы не рисковал», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Молодые голландцы уверенно расправятся с финнами
  • Финляндия U21 — Нидерланды U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юань — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Боржеш — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры