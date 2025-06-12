Наумов — о возможном переходе Осипенко в «Зенит»: Не думаю, что ему надо туда идти

Бывший президентпрокомментировал возможный трансфер защитникаиз

«Усилит ли он команду? Сильно не усилит. Не думаю, что ему надо идти в "Зенит".

Потому что он может сесть на лавку и не иметь такой игровой практики, как в "Ростове". А это всегда плохо. Я очень люблю этого защитника, и вообще назвал Осипенко одним из сильнейших защитников в России. Но когда ты начинаешь терять игровую практику, а у него бывают тактические ошибки, когда Осипенко теряет мяч, его в "Зените" сразу посадят на лавку. Хотя в "Ростове" это было исключено, потому что был дефицит защитников. А в Питере такое возможно. Если он угодит на лавку — потеряет игровой тонус и даже карьеру, как много раз было. Вспомните того же Новосельцева. Как он здорово играл, а пришел в "Зенит" и сел в запас. Чтобы этого не случилось, Осипенко нужно выбрать другой клуб. Для него реально хорошим вариантом было бы "Динамо"

Фактор Карпина? Это, во-первых. Во-вторых, Бальбуэна — совсем слаб в плане скорости. Возможно, он уйдет. Там и Глебов играет, и другие ребята, которых Карпин знает. Фомин, например. Поэтому для Осипенко это был бы хороший вариант. А вот с "Зенитом" я бы не рисковал», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».