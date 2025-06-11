Лерой Зане находится на финальной стадии перехода в «Галатасарай»

Вингер мюнхенскойнаходится на финальной стадии перехода в турецкий

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение между игроком и клубом полностью достигнуто, и для завершения сделки осталось только подписать необходимые документы.

Ожидается, что Зане подпишет контракт с чемпионами Турции до лета 2028 года и покинет «Баварию» еще до старта клубного чемпионата мира 2025 года в США. Его действующее соглашение с мюнхенским клубом истекает в июне.

В минувшем сезоне Бундеслиги 29-летний Зане провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.