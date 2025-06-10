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    Беларусь — РоссияБеларусь — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:19
    • Беларусь — Россия: стартовые составы на товарищеский матч
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    Беларусь — Россия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Беларусь в Минске примет Россию в раках товарищеского матча, который состоится 10 июня в 20:00 мск.

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    Белорусы выдали серию хороших результатов. Победы над Азербайджаном и Казахстаном показали, что команда пребывает в отличной форме и готова дать бой сборной России.

    Россияне впервые за долгое время встретили достойного соперника в лице сборной Нигерии и не смогли добиться победы, довольствуясь ничьей.

    Как может закончиться эта игра? Белорусы явно точат зуб за относительно недавнее крупное поражение со счетом 0:4 и жаждут ответки. Матч покажет, как сложится эта история.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 4.95 на победу Беларуси, 3.85 на ничью, 1.68 на победу России.

    • Прогноз экспертов LiveSport: в Минске будет результативная встреча.

    • Прогноз ИИ: победит сборная России со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Беларусь — Россия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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