Белорусы выдали серию хороших результатов. Победы над Азербайджаном и Казахстаном показали, что команда пребывает в отличной форме и готова дать бой сборной России.
Россияне впервые за долгое время встретили достойного соперника в лице сборной Нигерии и не смогли добиться победы, довольствуясь ничьей.
Как может закончиться эта игра? Белорусы явно точат зуб за относительно недавнее крупное поражение со счетом 0:4 и жаждут ответки. Матч покажет, как сложится эта история.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 4.95 на победу Беларуси, 3.85 на ничью, 1.68 на победу России.
- Прогноз экспертов LiveSport: в Минске будет результативная встреча.
- Прогноз ИИ: победит сборная России со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Беларусь — Россия смотрите на LiveCup.Run.
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