в Минске приметв раках товарищеского матча, который состоится 10 июня в 20:00 мск.

Белорусы выдали серию хороших результатов. Победы над Азербайджаном и Казахстаном показали, что команда пребывает в отличной форме и готова дать бой сборной России.

Россияне впервые за долгое время встретили достойного соперника в лице сборной Нигерии и не смогли добиться победы, довольствуясь ничьей.

Как может закончиться эта игра? Белорусы явно точат зуб за относительно недавнее крупное поражение со счетом 0:4 и жаждут ответки. Матч покажет, как сложится эта история.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 4.95 на победу Беларуси, 3.85 на ничью, 1.68 на победу России.

Прогноз экспертов LiveSport: в Минске будет результативная встреча.

Прогноз ИИ: победит сборная России со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Беларусь — Россия смотрите на LiveCup.Run.

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