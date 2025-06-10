Беларусь — Россия: прогноз на футбол со ставкой 1.94

10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Беларуси и России. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Россия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Беларусь

Турнирное положение: сборная Беларуси в Лиге наций С заняла третье место в 7 очками, а в отборе на ЧМ-2026 пока еще не играла.

Последние матчи: в недавней товарищеской встрече был разгромлен Казахстан со счетом 4:1. Уже к перерыву Беларусь вела с разницей в два мяча после точных ударов Громыко и Бочерова. После перерыва голы забивали Мельниченко и Шикавка, а соперник смог ответить единственным мячом при счете 3:0.

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Ранее была победа в товарищеской игре над Азербайджаном (2:0) и Таджикистаном (5:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: с августа 2023 года Беларусь тренирует испанский специалист Карлос Алос, но пока существенного прогресса в ее игре не последовало в официальных турнирах, хотя в товарищеских играх часто следуют победы. Алос существенно омолодил состав национальной сборной, привлек немало новых игроков, но дело в том, что талантов в Беларуси уровня Глеба, Белькевича или хотя бы Лисаковича в лучшие годы давно уже нет.

Россия

Турнирное положение: Россия отстранена от участия в межународных турнирах.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против Нигерии наконец прошла для команда Валерия Карпина с настоящим уровнем сопротивления и завершилась вничью со счетом 1:1. Россия играла неплохо, но в целом результат по делу. Нигерия пропустила в середине первого тайма после автогола защитника Аджайи, а смогла отыграться после грубой ошибки Сафонова, который подарил мяч неточным пасом.

До этого были разгромлены Замбия (5:0) и Гренада (5:0).

Не сыграют: травмированы — Агкацев (в), Тюкавин (н).

Состояние команды: впервые за долгое время сборная Россия встретила достойного соперника в лице сборной Нигерии, пусть даже и без Осимхена и еще некоторых футболистов. Матч против одного из африканских лидеров в принципе получился, а Карпин получил новую порцию для размышления после дебюта нескольких новичков (Гладышева, Мелехина и тд).

Статистика для ставок

В 2024 году Россия разгромила Беларусь в гостях со счетом 4:0

В 2015 Россия в товарищеской игре также была сильнее (4:2)

В девяти последних матчах белорусы потерпели одно поражение, в восьми матчах из девяти последних россияне забивали минимум три гола, а последнее поражение сборная России потерпела в сентябре 2023 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Беларуси дают 7,20, а на Россию — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: Матч пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, строительство которого вот-вот было завершено, поэтому будет праздник, хорошее настроение в столице Беларуси. Матч получится результативным, Карпин сделает ротацию в составе, а хозяева будут максимально настроены порадовать своих болельщиков за поддержку.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,94.

Прогноз: отличная погода, дружественные команды, чемпионат Беларуси в самом разгаре, что еще надо для результативного футбола и голов с обеих сторон.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,80.