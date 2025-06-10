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    Минск увидит результативный футбол

    Беларусь — Россия: прогноз на футбол со ставкой 1.94

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Россия
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    Максим Глушенков
    10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Беларуси и России. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Россия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. BetBoom Матчи сборной России 10 Июня 2025 года

    Беларусь

  • Минск
    •  Беларусь 13:00 Россия

    Россия

  • Москва
    •

    Беларусь

    Турнирное положение: сборная Беларуси в Лиге наций С заняла третье место в 7 очками, а в отборе на ЧМ-2026 пока еще не играла.

    Последние матчи: в недавней товарищеской встрече был разгромлен Казахстан со счетом 4:1. Уже к перерыву Беларусь вела с разницей в два мяча после точных ударов Громыко и Бочерова. После перерыва голы забивали Мельниченко и Шикавка, а соперник смог ответить единственным мячом при счете 3:0.

    Беларусь — Россия: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа в товарищеской игре над Азербайджаном (2:0) и Таджикистаном (5:0).

  • Сафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией
  • Наконец-то конкурентный матч сборной России!
  • 07/06/2025

    • Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: с августа 2023 года Беларусь тренирует испанский специалист Карлос Алос, но пока существенного прогресса в ее игре не последовало в официальных турнирах, хотя в товарищеских играх часто следуют победы. Алос существенно омолодил состав национальной сборной, привлек немало новых игроков, но дело в том, что талантов в Беларуси уровня Глеба, Белькевича или хотя бы Лисаковича в лучшие годы давно уже нет.

    Россия

    Турнирное положение: Россия отстранена от участия в межународных турнирах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против Нигерии наконец прошла для команда Валерия Карпина с настоящим уровнем сопротивления и завершилась вничью со счетом 1:1. Россия играла неплохо, но в целом результат по делу. Нигерия пропустила в середине первого тайма после автогола защитника Аджайи, а смогла отыграться после грубой ошибки Сафонова, который подарил мяч неточным пасом.

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    До этого были разгромлены Замбия (5:0) и Гренада (5:0).

    Не сыграют: травмированы — Агкацев (в), Тюкавин (н).

    Состояние команды: впервые за долгое время сборная Россия встретила достойного соперника в лице сборной Нигерии, пусть даже и без Осимхена и еще некоторых футболистов. Матч против одного из африканских лидеров в принципе получился, а Карпин получил новую порцию для размышления после дебюта нескольких новичков (Гладышева, Мелехина и тд).

    Статистика для ставок

    • В 2024 году Россия разгромила Беларусь в гостях со счетом 4:0

    • В 2015 Россия в товарищеской игре также была сильнее (4:2)

    • В девяти последних матчах белорусы потерпели одно поражение, в восьми матчах из девяти последних россияне забивали минимум три гола, а последнее поражение сборная России потерпела в сентябре 2023 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Беларуси дают 7,20, а на Россию — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

    Прогноз: Матч пройдёт на новом Национальном стадионе в Минске, строительство которого вот-вот было завершено, поэтому будет праздник, хорошее настроение в столице Беларуси. Матч получится результативным, Карпин сделает ротацию в составе, а хозяева будут максимально настроены порадовать своих болельщиков за поддержку.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,94.

    Прогноз: отличная погода, дружественные команды, чемпионат Беларуси в самом разгаре, что еще надо для результативного футбола и голов с обеих сторон.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Беларусь — Россия?

    Матч Беларусь — Россия состоится 10 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Беларусь — Россия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Беларусь — Россия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь — Россия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Беларусь — Россия?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Беларуси дают 7,20, а на Россию — 1,52, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

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    Беларусь — Россия: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 10.06.202520:00. Минск увидит результативный футбол
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