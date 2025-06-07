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    Мексика — Швейцария: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Мексики Сборная Швейцарии
    Мексика и Швейцария проведут очный матч. Игра является товарищеской. Она состоится в Солт-Лейк-Сити в 23:00 мск.

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    У Мексики впереди насыщенный июнь. Команда проведет два товарищеских матча, потом три игры в Золотом кубке. Победа сегодня задаст тон всему летнему сбору.

    Швейцарцы могут выложиться на все сто, поскольку у них в этом месяце только две товарищеских игры.

    Матч почти уникальный. Ранее команды играли между собой только в 1950 году. При этом если выиграет Мексика, то для нее это будет первая победа в серии.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают на Мексику 2.27, на Швейцарию, 3.10, на ничью можно поставить за 3.50.

    • Эксперты LiveSport в своем прогнозе не исключают успеха мексиканцев, но ни одна из команд сегодня, по их мнению, не уйдет без голов.

    • ИИ предпочел Мексику, он поставил на ее победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Мексика — Швейцария смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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