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    Прервет ли Швейцария победы Мексики?

    Мексика — Швейцария: прогноз (к. 1.85) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Швейцария
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    Рауль Хименес
    7 июня в контрольном поединке по футболу на нейтральном поле сыграют Мексика и Швейцария. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Швейцария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2025 года

    Мексика

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    •  Мексика 23:00 Швейцария

    Швейцария

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    Мексика

    Турнирное положение: Мексика будет одной из сборной-хозяек чемпионата мира 2026 года, поэтому сейчас готовится к домашнему мэйджору.

    Команда прошедшей весной смогла добиться успеха в Лиге наций КОНКАНКАФ, где дошла до финала, в котором одержала победу над Панамой.

    Мексика — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала Лиги наций КОНКАКАФ сборная на своём поле обыграла Панамой (2:1).

    Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграла, когда теперь уже ему проиграла Канада с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Мексика выиграла четыре раза при одном поражении.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть силу соперника.

    Рауль Хименес стал лучшим бомбардиром команды в Лиге наций с пятью голами.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцария еще не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому только готовится к началу этой борьбы.

    Команда заняла последнюю, четвертую позицию в своей группе элитного дивизиона минувшего розыгрыша Лиги наций, поэтому понизилась в классе в рамках турнира.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Люксембургом (3:1).

    Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не выиграл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с Северной Ирландией (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Швейцария выиграла лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, тем более на нейтральном поле, а также если учесть силу их нынешнего соперника.

    Зеки Амдуни стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла

    • в четырех последних матчах Мексики забивала только одна команда

    • в пяти последних матчах Швейцарии забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.30, успех Швейцарии — в 2.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Между тем, в последнем матче номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: Мексика победит за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Швейцария?

    Матч Мексика — Швейцария состоится 07 июня 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Швейцария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Швейцария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Швейцария?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Швейцария?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.30, успех Швейцарии — в 2.70.

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