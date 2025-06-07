Мексика — Швейцария: прогноз (к. 1.85) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

7 июня в контрольном поединке по футболу на нейтральном поле сыграют Мексика и Швейцария. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Швейцария, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексика будет одной из сборной-хозяек чемпионата мира 2026 года, поэтому сейчас готовится к домашнему мэйджору.

Команда прошедшей весной смогла добиться успеха в Лиге наций КОНКАНКАФ, где дошла до финала, в котором одержала победу над Панамой.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала Лиги наций КОНКАКАФ сборная на своём поле обыграла Панамой (2:1).

Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграла, когда теперь уже ему проиграла Канада с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Мексика выиграла четыре раза при одном поражении.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть силу соперника.

Рауль Хименес стал лучшим бомбардиром команды в Лиге наций с пятью голами.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария еще не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому только готовится к началу этой борьбы.

Команда заняла последнюю, четвертую позицию в своей группе элитного дивизиона минувшего розыгрыша Лиги наций, поэтому понизилась в классе в рамках турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Люксембургом (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не выиграл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с Северной Ирландией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Швейцария выиграла лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, тем более на нейтральном поле, а также если учесть силу их нынешнего соперника.

Зеки Амдуни стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла

в четырех последних матчах Мексики забивала только одна команда

в пяти последних матчах Швейцарии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.30, успех Швейцарии — в 2.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Между тем, в последнем матче номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: Мексика победит за 2.65