Мексика — Швейцария: прогноз (к. 1.85) и ставка на товарищеский матч 7 июня 2025 года

Мексика
Швейцария
Мексика
Турнирное положение: Мексика будет одной из сборной-хозяек чемпионата мира 2026 года, поэтому сейчас готовится к домашнему мэйджору.
Команда прошедшей весной смогла добиться успеха в Лиге наций КОНКАНКАФ, где дошла до финала, в котором одержала победу над Панамой.
Мексика — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках финала Лиги наций КОНКАКАФ сборная на своём поле обыграла Панамой (2:1).
Перед этим в полуфинале этого же турнира коллектив также выиграла, когда теперь уже ему проиграла Канада с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Мексика выиграла четыре раза при одном поражении.
Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, выиграть им будет непросто, если учесть силу соперника.
Рауль Хименес стал лучшим бомбардиром команды в Лиге наций с пятью голами.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария еще не стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому только готовится к началу этой борьбы.
Команда заняла последнюю, четвертую позицию в своей группе элитного дивизиона минувшего розыгрыша Лиги наций, поэтому понизилась в классе в рамках турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала победу над Люксембургом (3:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не выиграл, когда теперь уже в чужих стенах сыграл вничью с Северной Ирландией (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Швейцария выиграла лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, тем более на нейтральном поле, а также если учесть силу их нынешнего соперника.
Зеки Амдуни стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Мексика выиграла
- в четырех последних матчах Мексики забивала только одна команда
- в пяти последних матчах Швейцарии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья — в 3.30, успех Швейцарии — в 2.70.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти последних матчах номинальных гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.
Между тем, в последнем матче номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: Мексика победит за 2.65