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    Мбаппе: Меня не волнует, что «ПСЖ» взял Лигу чемпионов без меня

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    Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о том, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов на следующий сезон после его ухода из клуба.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Мы выиграли два титула. Да, мы упустили несколько трофеев, но этот год был насыщенным.

    "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов без меня, и меня это не волнует. Думаю, у каждого футболиста в карьере могут быть проблемы. Я нахожусь в эпицентре бури, это хорошо. Мне всегда нравилось оказываться в подобных ситуациях. Моя задача — работать. Я преодолел немало трудностей в карьере. Мне нужно работать», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

    Летом у «Реала» ушел в отставку Карло Анчелотти. Новым главным тренером команды стал Хаби Алонсо.

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