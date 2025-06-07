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    «Фенербахче» намерен перехватить Де Брейне у «Наполи»

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    Турецкий «Фенербахче» неожиданно включился в борьбу за полузащитника «Наполи» Кевина Де Брейне, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Ранее сообщалось, что 33-летний бельгиец согласовал контракт с «Наполи» и скоро будет официально объявлено о его трансфере.

    Инициатором перехода в «Фенербачхе» выступает главный тренер Жозе Моуринью, который лично звонил Де Брейне и предложил ему сопоставимый контракт с тем, что на руках у него сейчас от неаполитанцев.

    В итоге, бельгийский хавбек взял время на раздумье и решает, куда ему отправится после «Манчестер Сити». В этом сезоне Де Брейне сыграл 40 матчей, забил 6 мячей и сделал 8 ассистов.

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