«Фенербахче» намерен перехватить Де Брейне у «Наполи»

Турецкийнеожиданно включился в борьбу за полузащитника «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио

Ранее сообщалось, что 33-летний бельгиец согласовал контракт с «Наполи» и скоро будет официально объявлено о его трансфере.

Инициатором перехода в «Фенербачхе» выступает главный тренер Жозе Моуринью, который лично звонил Де Брейне и предложил ему сопоставимый контракт с тем, что на руках у него сейчас от неаполитанцев.

В итоге, бельгийский хавбек взял время на раздумье и решает, куда ему отправится после «Манчестер Сити». В этом сезоне Де Брейне сыграл 40 матчей, забил 6 мячей и сделал 8 ассистов.