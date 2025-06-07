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    Албания — Сербия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Албании Сборная Сербии
    7 июня в Тиране состоится принципиальное противостояние сборных Албании и Сербии, которые сойдутся в рамках отбора на чемпионат мира. Начало встречи в 21:45 мск.

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    Обе команды сейчас на подъеме. Команды добились значительного успеха в Лиге наций. Теперь предстоит борьба за участие в чемпионате мира.

    По определенным причинам от игры можно ждать много эмоций и борьбы. Никто сегодня не собирается уступать.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: фаворитом они видят сборную Сербии — 3.85 и 2.23 на победу соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что плотность борьбы и накал эмоций будет высокий, это повлияет на результат, возможно после финального свистка команды будут не в полных составах. Прогноз можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал Сербии победу с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Албания — Сербия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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