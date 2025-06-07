7 июня в Тиране состоится принципиальное противостояние сборных, которые сойдутся в рамках отбора на чемпионат мира. Начало встречи в 21:45 мск.

Обе команды сейчас на подъеме. Команды добились значительного успеха в Лиге наций. Теперь предстоит борьба за участие в чемпионате мира.

По определенным причинам от игры можно ждать много эмоций и борьбы. Никто сегодня не собирается уступать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: фаворитом они видят сборную Сербии — 3.85 и 2.23 на победу соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что плотность борьбы и накал эмоций будет высокий, это повлияет на результат, возможно после финального свистка команды будут не в полных составах. Прогноз можно почитать здесь.

Искусственный интеллект предсказал Сербии победу с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Албания — Сербия смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.