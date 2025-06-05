«Рейнджерс» назвал имя главного тренера

Шотландскийна своем официальном сайте назвал имя главного тренера. Им стал бывший игрок клуба

«Это привилегия — стать главным тренером "Рейнджерс" в начале этой новой и захватывающей главы в истории клуба. Я понимаю, каковы амбиции коллектива, ещё в прошлый раз я осознал, что это особенная команда — с её ожиданиями, страстью и историей.

Теперь же я вернулся и хочу вернуть клубу былой успех. Ради болельщиков, игроков и всех, кто причастен к "Рейнджерс". Я здесь, чтобы устанавливать стандарты, упорно трудиться и приложить все усилия ради уважения фанатов команды», — приводит слова Мартина официальный сайт «Рейнджерс».

Календарь и таблица АПЛ

В качестве тренера 39-летний Мартин известен по работе с английским «Саутгемптоном», который вывел из Чемпионшипа в АПЛ, но был уволен по ходу нынешнего сезона из клуба, хотя это ему не сильно помогло.