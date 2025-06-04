Газизов: К Пальцеву есть интерес на рынке РПЛ

Генеральный директор махачкалинскоговысказался о будущем защитника команды

«Понятно, что Валентин один из лидеров команды. Он ярко проявил себя в прошедшем сезоне, поэтому к нему есть интерес на рынке РПЛ. Работа ведется, с клубами определенные переговоры ведутся. Но это такая история, которая в любой момент может закончиться. Можешь договориться на 99 процентов, а потом сыграет 1 процент в другую сторону», — цитирует Пальцева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне РПЛ 23-летний Пальцев принял участие в 28 матчах в составе «Динамо».