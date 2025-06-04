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    Мората — о Ямале: Я никогда не видел ничего подобного, никогда

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    Форвард сборной Испании Альваро Мората высказался об игре своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Это невероятно. Он абсолютно спокойный, шутит, смеется, но как только выходит на поле — он преображается, выкладывается на все сто, и никому не оставляет шансов. Я никогда не видел ничего подобного, никогда.

    Меня особенно поразило признание, которое он получил от игроков "Интера" после полуфиналов Лиги чемпионов — ведь речь идет о действительно сильных и опытных ребятах. Журналисты и эксперты садятся перед телевизором, чтобы посмотреть, на что он способен, где его предел... Это невероятно.

    Ему всего 17, он только что подписал контракт до 2031 года, а когда он истечет — ему будет всего 23 года. Двадцать три!

    "Золотой мяч"? Мне бы хотелось, чтобы его выиграл Ламин — так же как в прошлом году я надеялся, что награда достанется кому-то из Родри, Карвахаля или Фабиана Руиса. Думаю, сегодня нет ни одного игрока, который мог бы влиять на игру так, как это делает Ламин Ямаль», — цитирует Морату La Gazzetta dello Sport.

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