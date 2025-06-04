Мората — о Ямале: Я никогда не видел ничего подобного, никогда

Форвард сборной Испаниивысказался об игре своего партнера по национальной команде

«Это невероятно. Он абсолютно спокойный, шутит, смеется, но как только выходит на поле — он преображается, выкладывается на все сто, и никому не оставляет шансов. Я никогда не видел ничего подобного, никогда.

Меня особенно поразило признание, которое он получил от игроков "Интера" после полуфиналов Лиги чемпионов — ведь речь идет о действительно сильных и опытных ребятах. Журналисты и эксперты садятся перед телевизором, чтобы посмотреть, на что он способен, где его предел... Это невероятно.

Ему всего 17, он только что подписал контракт до 2031 года, а когда он истечет — ему будет всего 23 года. Двадцать три!

"Золотой мяч"? Мне бы хотелось, чтобы его выиграл Ламин — так же как в прошлом году я надеялся, что награда достанется кому-то из Родри, Карвахаля или Фабиана Руиса. Думаю, сегодня нет ни одного игрока, который мог бы влиять на игру так, как это делает Ламин Ямаль», — цитирует Морату La Gazzetta dello Sport.