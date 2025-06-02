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    «Ювентус» может оставить Тудора на следующий сезон

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    По данным авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» рассматривает вариант с Игором Тудором в качестве главного тренера на следующий сезон.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    Это может произойти, если «старая синьора» не сможет найти более сильного кандидата на пост главного тренера. По данным источника, «Ювентус» продолжает попытки переманить Антонио Конте из «Наполи», но пока они далеки от успеха.

    В марте 2025 года 47-летний Тудор сменил в качестве главного тренера уволенного Тиагу Мотту.

    Календарь и таблица Серии А

    С ним «Ювентус» сыграл 9 матчей в Серии, одержал 5 победы, трижды сыграл вничью и один раз уступил, отобравшись в Лигу чемпионов на следующий сезон с 4-го места.

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