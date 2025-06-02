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    Акинфеев: 22-й трофей, но эмоции все те же

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Ростов
    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе команды в Суперфинале Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 по пенальти).

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «22-й трофей, но эмоции все те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья.

    Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперёд. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с "Зенитом".

    Двигаемся дальше — к новым вершинам!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

    Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, за который выступает с 2003 года. За время своей карьеры он также шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Суперкубок страны.

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