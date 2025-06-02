Акинфеев: 22-й трофей, но эмоции все те же

Вратарьвысказался о победе команды в Суперфинале Кубка России над(0:0, 4:3 по пенальти).

«22-й трофей, но эмоции все те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья.

Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперёд. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с "Зенитом".

Двигаемся дальше — к новым вершинам!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, за который выступает с 2003 года. За время своей карьеры он также шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Суперкубок страны.