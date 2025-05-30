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    Дембеле считает, что с Мбаппе ПСЖ был бы сильнее

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    Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поделился мнением по поводу влияния ухода Килиана Мбаппе из парижского клуба в мадридский «Реал».

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Возможно, с Килианом Мбаппе мы были бы еще сильнее. Неизвестно, что могло бы произойти. У Мбаппе была мечта — играть в "Реале". "ПСЖ" продолжил свой путь. Есть "до" и "после" Килиана Мбаппе. Мы желаем ему всего наилучшего, но сосредоточились на себе и на сезоне», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

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    ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет 31 мая против «Интера» в Мюнхене. Мадридский «Реал» вылетел в 1/4 финала турнира, уступив лондонскому «Арсеналу» с общим счетом 1:5 (0:3 в гостях и 1:2 дома)

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