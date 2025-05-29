Вагнер Лав: Хочу завершить карьеру в ЦСКА

Экс-форвард московского ЦСКАмечтает сыграть прощальную игру в составе армейцев.

«Мне было бы очень приятно и интересно сыграть прощальную игру в майке ЦСКА. Это невероятно. Если будет возможность, я был бы счастлив завершить карьеру в ЦСКА. Но все зависит от Гинера, если он этого захочет», — сказал 40-летний бразилец «СЭ».

Сейчас Вагнер Лав выступает в бразильской Серии В за «Аваи». Всего он сыграл 17 матчей в этом сезоне и забил в них два мяча.

В составе ЦСКА бразильский нападающий выступал с 2004 по 2012 год, а затем вернулся еще и отыграл в 2013-м. Всего на его счету за команду 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи.