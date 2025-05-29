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    Вагнер Лав: Хочу завершить карьеру в ЦСКА

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    Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав мечтает сыграть прощальную игру в составе армейцев.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Мне было бы очень приятно и интересно сыграть прощальную игру в майке ЦСКА. Это невероятно. Если будет возможность, я был бы счастлив завершить карьеру в ЦСКА. Но все зависит от Гинера, если он этого захочет», — сказал 40-летний бразилец «СЭ».

    Сейчас Вагнер Лав выступает в бразильской Серии В за «Аваи». Всего он сыграл 17 матчей в этом сезоне и забил в них два мяча.

    В составе ЦСКА бразильский нападающий выступал с 2004 по 2012 год, а затем вернулся еще и отыграл в 2013-м. Всего на его счету за команду 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи.

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