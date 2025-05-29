Муслера покинул «Галатасарай» после 14 лет в клубе

Голкиперобъявил об уходе из

«Было много обсуждений, но теперь я могу с точностью сказать, что завтра сыграю свой последний матч за "Галатасарай". Я с первого дня верил, что выиграю здесь трофеи, и посвятил себя этому. Я был горд, счастлив на протяжении 14 лет. Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде и тренеров за успехи, которых мы достигли вместе.

Болельщики дарили мне любовь, уважение и счастье каждую минуту на протяжении 14 лет. Они поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем нашим поклонникам. Вы — фанаты самого большого клуба в мире, и вы определённо должны всегда его поддерживать, никогда не отворачиваться от него. Всегда будьте с Галатасараем», — приводит слова Муслеры официальный сайт клуба.

Отметим, что Муслера защищал цвета «Галатасарая» на протяжении 14 лет, с 2011 года. Где продолжит карьеру уругваец пока что остается неизвестным.