Хендерсон может вернуться в «Сандерленд»

Хавбек ПСВможет сменить клуб этим летом. По информации Daily Mirror, руководство «Сандерленда» рассматривает возможность возвращения 34-летнего англичанина.

Хендерсон открыт к переходу после ухода главного тренера ПСВ Франческо Фариоли. Кроме «Сандерленда», интерес к опытному хавбеку проявляют два клуба Серии А, а также шотландский «Рейнджерс».

Хендерсон является воспитанником «Сандерленда» и выступал за команду с 2008 по 2011 год. В сезоне-2024/25 клуб добился выхода в АПЛ.

В минувшем сезоне футболист провел за ПСВ 45 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Его контракт с голландским клубом действует до 30 июня 2026 года.