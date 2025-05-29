Хендерсон может вернуться в «Сандерленд»

Джордан Хендерсон Фото: globallookpress.com
Хендерсон открыт к переходу после ухода главного тренера ПСВ Франческо Фариоли. Кроме «Сандерленда», интерес к опытному хавбеку проявляют два клуба Серии А, а также шотландский «Рейнджерс».
Хендерсон является воспитанником «Сандерленда» и выступал за команду с 2008 по 2011 год. В сезоне-2024/25 клуб добился выхода в АПЛ.
В минувшем сезоне футболист провел за ПСВ 45 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Его контракт с голландским клубом действует до 30 июня 2026 года.