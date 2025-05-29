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    Хендерсон может вернуться в «Сандерленд»

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    Хавбек ПСВ Джордан Хендерсон может сменить клуб этим летом. По информации Daily Mirror, руководство «Сандерленда» рассматривает возможность возвращения 34-летнего англичанина.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    Хендерсон открыт к переходу после ухода главного тренера ПСВ Франческо Фариоли. Кроме «Сандерленда», интерес к опытному хавбеку проявляют два клуба Серии А, а также шотландский «Рейнджерс».

    Хендерсон является воспитанником «Сандерленда» и выступал за команду с 2008 по 2011 год. В сезоне-2024/25 клуб добился выхода в АПЛ.

    В минувшем сезоне футболист провел за ПСВ 45 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Его контракт с голландским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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