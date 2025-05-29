Губернатор Самарской области: Расстаемся с Осинькиным с грустью

Губернатор Самарской областипоблагодарилза работу на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«Вручил Игорю Витальевичу Осинькину награду: знак "За заслуги перед Самарской областью".

Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба "Крылья Советов". За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество "Крыльев Советов" и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области.

Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич!

Начинается новый этап в жизни "Крыльев Советов". Только вперед!» — написал Федорищев в своем телеграм-канале.