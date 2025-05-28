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    Платини: Мбаппе — феномен

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    Бывший футболист сборной Франции Мишель Платини прокомментировал игру Килиана Мбаппе за «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе — феномен. Он забил 42 гола в Испании, выиграл "Золотую бутсу", стал лучшим бомбардиром Европы. Это значит, что он был хорош. Но "Реал" провёл не лучший год. Килиан — это нападающий, который забивает. Не просите его играть в стиле Месси, Модрича или Зидана. Он всё-таки нападающий, он забивает, а это самое важное», — приводит слова Платини RMC Sport.

    Всего в Примере он провел 34 матча, забил в них 31 мяч и сделал 3 голевые передачи. В итоге 26-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

    В Лиге чемпионов на счету француза 14 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. В Кубке Испании Мбаппе сыграл 4 встречи и отметился 2 забитыми мячами.

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