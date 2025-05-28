Платини: Мбаппе — феномен

Бывший футболист сборной Франциипрокомментировал игруза

«Мбаппе — феномен. Он забил 42 гола в Испании, выиграл "Золотую бутсу", стал лучшим бомбардиром Европы. Это значит, что он был хорош. Но "Реал" провёл не лучший год. Килиан — это нападающий, который забивает. Не просите его играть в стиле Месси, Модрича или Зидана. Он всё-таки нападающий, он забивает, а это самое важное», — приводит слова Платини RMC Sport.

Всего в Примере он провел 34 матча, забил в них 31 мяч и сделал 3 голевые передачи. В итоге 26-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

В Лиге чемпионов на счету француза 14 матчей, 7 голов и 2 результативные передачи. В Кубке Испании Мбаппе сыграл 4 встречи и отметился 2 забитыми мячами.