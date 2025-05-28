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    Пеллегрини: Мареску ждет большое будущее в тренерской карьере

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    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини оценил тренерские способности наставника лондонского «Челси» Энцо Марески.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Энцо — тренер, которого ждет долгая карьера в футболе. Он очень умен. Его помощник Вилли Кабальеро также был частью той "Малаги", а затем "Манчестер Сити". У них есть опыт игры в разных странах, они обладают отличными человеческими и профессиональными качествами.

    Часто можно определить заранее, кто из игроков станет хорошим тренером. По влиянию на других футболистов, по умению воспринимать идеи на тренировках. В случае с Энцо и Вилли я был уверен, что они станут авторитетными тренерами на высоком уровне», — цитирует Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

    Финальная встреча Лиги конференций между английским «Челси» и испанским «Бетисом» пройдет сегодня, 28 мая, в польском Вроцлаве в 22:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.

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