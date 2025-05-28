Пеллегрини: Мареску ждет большое будущее в тренерской карьере

Главный тренер «Бетиса»оценил тренерские способности наставника лондонского «Челси»

«Энцо — тренер, которого ждет долгая карьера в футболе. Он очень умен. Его помощник Вилли Кабальеро также был частью той "Малаги", а затем "Манчестер Сити". У них есть опыт игры в разных странах, они обладают отличными человеческими и профессиональными качествами.

Часто можно определить заранее, кто из игроков станет хорошим тренером. По влиянию на других футболистов, по умению воспринимать идеи на тренировках. В случае с Энцо и Вилли я был уверен, что они станут авторитетными тренерами на высоком уровне», — цитирует Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

Финальная встреча Лиги конференций между английским «Челси» и испанским «Бетисом» пройдет сегодня, 28 мая, в польском Вроцлаве в 22:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.