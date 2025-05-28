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    Орлов раскритиковал трансферную политику «Спартака»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги сезона для «Спартака» в сезоне-2024/2025.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «Станкович в "Спартаке" хорошо работал. Нужно быть внутри, чтобы понимать ситуацию. Но со стороны выглядит так: вместо того чтобы купить двух защитников, они взяли двух нападающих — Солари и Гарсию. Денисов с Литвиновым — хорошие ребята, но с мастерством есть недостатки. Тренер начал ставить привезенных футболистов, искать новую форму игры — пропал Угальде, Бонгонда стал менее заметен, под конец и Барко устал.

    Очевидно, что включение новых игроков посреди сезона не пошло "Спартаку" на пользу. Хотя футболисты хорошие. Клуб правильно сделал, оставив Станковича. Осень-то была прекрасной со стороны "Спартака" — темп, скорость, напор», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занял 4-е место в РПЛ, набрав 57 очков за 30 туров.

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