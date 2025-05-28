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    Источник: «Байер» заинтересован во вратаре «Брентфорда»

    Футбол Футбол Германии Байер Футбол Англии Брентфорд Трансферы
    «Байер» заинтересован в трансфере вратаря «Брентфорда» и сборной Нидерландов Марка Флеккена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети.

    Марк Флеккен
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    Марк Флеккен

    По информации источника, «фармацевты» согласовали с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. Предполагаемая стоимость трансфера оценивается в районе от 10 до 14 млн. евро. Сделка будет подтверждена, как только лондонский клуб найдет замену голкиперу.

    Флеккен провел 39 встреч в сезоне-2024/2025 во всех турнирах, в которых пропустил 59 голов и восемь раз сыграл всухую.

    31-летний вратарь ранее выступал в Германии за «Алеманнию», «Гройтер Фюрт», «Дуйсбург» и «Фрайбург»

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