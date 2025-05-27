«Вердер» остался без тренера

больше не является главным тренером

По информации клубной пресс-службы, 37-летний специалист не стал продлевать соглашение, которое истекало летом 2026 года.

«Мы глубоко сожалеем о решении Оле, поскольку могли рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с ним. Однако, поскольку нам нужна стабильность и ясность в отношении будущего на посту главного тренера, мы решили уволить Оле», — говорится в сообщении клуба.

Календарь и таблица Бундеслиги

Напомним, что «Вердер» стал восьмым по итогам минувшего сезона Бундеслиги.