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    «Вердер» остался без тренера

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    Оле Вернер больше не является главным тренером «Вердера».

    Оле Вернер
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    Оле Вернер

    По информации клубной пресс-службы, 37-летний специалист не стал продлевать соглашение, которое истекало летом 2026 года.

    «Мы глубоко сожалеем о решении Оле, поскольку могли рассчитывать на долгосрочное сотрудничество с ним. Однако, поскольку нам нужна стабильность и ясность в отношении будущего на посту главного тренера, мы решили уволить Оле», — говорится в сообщении клуба.

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    Напомним, что «Вердер» стал восьмым по итогам минувшего сезона Бундеслиги.

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