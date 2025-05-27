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    Официально: Рауль покинул «Реал»

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    Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль покинул клуб, сообщает клубная пресс-служба.

    Рауль
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    Рауль

    «Для "Реала" было гордостью иметь в качестве тренера нашей молодёжки одну из величайших легенд в истории клуба и всего мирового футбола. Рауль является ярким представителем всех ценностей "Реала". Ценностей, которые он передавал молодым игрокам в качестве наставника. Рауль навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Реала", а "Реал" всегда будет его домом.

    Желаем Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — сказано в сообщении на сайте «Реала».

    Экс-капитан «сливочных» возглавлял вторую команду мадридцев с июля 2019 года.

    Ранее была информация, что Рауля хотят в испанском «Вильярреале», английском «Лидсе», который квалифицировался в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, а также немецком «Шальке».

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