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    Капелло: Я бы выбрал Фабрегаса в тренеры «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о поиске нового тренера итальянской команды.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Кажется, что всё находится в подвешенном состоянии. Я читал об Аллегри, который, кажется, ближе к "Наполи", если Конте уйдёт, и об Итальяно, который может остаться в "Болонье". Со стороны я вижу всё, кроме чёткого плана. Если Конте недоступен и вы позволили другим опередить вас с Аллегри, я не вижу на горизонте других подходящих имён. Вот почему важно было действовать раньше, иметь чёткие идеи и принимать меры.

    Если исключить уже упомянутые имена и ориентироваться на новый профиль, я бы выбрал Фабрегаса. Мне нравится его футбол, он показывает интересные вещи в "Комо". На мой взгляд, он уже готов. Фабрегас показал, что он может хорошо справляться с клубом Серии А», — приводит слова Капелло Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что в настоящий момент тренером «Милана» является Сержиу Консейсау.

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