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    «Жирона» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 38-го тура испанской Примеры «Жирона»«Атлетико» состоится 25 мая на стадионе «Монтивилли». Начало в 15:00 мск.

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    «Жирона» перед этой игрой в опасном положении. Всего один пункт отделяет команду от зоны вылета. По сути, этот матч является для хозяев решающим. Этого можно было избежать в прошлом туре, если бы «Жирона» набрала очки, но она уступила «Реал Сосьедаду».

    «Атлетико» также намерен победить., чтобы снять все вопросы по поводу бронзы. Решительность «матрасников» хорошо продемонстрировал матч против «Бетиса», в котором они разгромили севильцев 4:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Оценки букмекеров: 3.40 на победу «Жироны», 2.16 на победу «Атлетико».

    • Эксперты LiveSport не верят, что «Жирона» может выиграть в этом матче. В своем прогнозе они ставят на «Атлетико».

    • Искусственный интеллект ожидает от «Атлетико» сухую победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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