«Жирона» перед этой игрой в опасном положении. Всего один пункт отделяет команду от зоны вылета. По сути, этот матч является для хозяев решающим. Этого можно было избежать в прошлом туре, если бы «Жирона» набрала очки, но она уступила «Реал Сосьедаду».
«Атлетико» также намерен победить., чтобы снять все вопросы по поводу бронзы. Решительность «матрасников» хорошо продемонстрировал матч против «Бетиса», в котором они разгромили севильцев 4:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Оценки букмекеров: 3.40 на победу «Жироны», 2.16 на победу «Атлетико».
- Эксперты LiveSport не верят, что «Жирона» может выиграть в этом матче. В своем прогнозе они ставят на «Атлетико».
- Искусственный интеллект ожидает от «Атлетико» сухую победу со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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