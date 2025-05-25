Матч 38-го тура испанской Примерысостоится 25 мая на стадионе «Монтивилли». Начало в 15:00 мск.

«Жирона» перед этой игрой в опасном положении. Всего один пункт отделяет команду от зоны вылета. По сути, этот матч является для хозяев решающим. Этого можно было избежать в прошлом туре, если бы «Жирона» набрала очки, но она уступила «Реал Сосьедаду».

«Атлетико» также намерен победить., чтобы снять все вопросы по поводу бронзы. Решительность «матрасников» хорошо продемонстрировал матч против «Бетиса», в котором они разгромили севильцев 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Оценки букмекеров: 3.40 на победу «Жироны», 2.16 на победу «Атлетико».

Эксперты LiveSport не верят, что «Жирона» может выиграть в этом матче. В своем прогнозе они ставят на «Атлетико».

Искусственный интеллект ожидает от «Атлетико» сухую победу со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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