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    Педро оценил сезон для «Зенита» на «хорошо»

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    Нападающий «Зенита» Педро подвел итоги сезона для своей команды.

    Педро
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    Педро

    «Я действительно считаю, что мы провели хороший сезон — не в чем себя упрекнуть. Да, были потери очков и поражения в конце первой части сезона, которые немного сбили наше положение в турнирной таблице. Но командно и лично оцениваю этот сезон на "хорошо". Безусловно, хотели принести титул городу и болельщикам в такой важный сезон, но этого не удалось. Сейчас нужно разгрузить голову, отдохнуть и потом вернуться более сильными», — приводит слова Педро «Чемпионат».

    «Зенит» занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар», набравший 67 баллов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Петербургский клуб ранее брал чемпионство на протяжении шести сезонов подряд.

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