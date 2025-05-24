Педро оценил сезон для «Зенита» на «хорошо»

Нападающийподвел итоги сезона для своей команды.

«Я действительно считаю, что мы провели хороший сезон — не в чем себя упрекнуть. Да, были потери очков и поражения в конце первой части сезона, которые немного сбили наше положение в турнирной таблице. Но командно и лично оцениваю этот сезон на "хорошо". Безусловно, хотели принести титул городу и болельщикам в такой важный сезон, но этого не удалось. Сейчас нужно разгрузить голову, отдохнуть и потом вернуться более сильными», — приводит слова Педро «Чемпионат».

«Зенит» занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом стал «Краснодар», набравший 67 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

Петербургский клуб ранее брал чемпионство на протяжении шести сезонов подряд.