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    «Урал» уверенно победил «СКА-Хабаровск», «Черноморец» был сильнее «Сочи», который оказался мимо стыков

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    Подошли к концу три матча команд-претендентов на стыковые матчи с клубами РПЛ.

    Максим Воронов — 17-летний талант «Урала»
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    Максим Воронов — 17-летний талант «Урала»

    «Черноморец» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед после точного удара Павла Маслова на 36-й минуте. Через шесть минут хозяева отыгрались благодаря голу Павла Горелова.

    Победу «Черноморцу» принес Антон Антонов на 77-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Сочи 2:1
    Голы: 0:1 Павел Маслов (36'), 1:1 Павел Горелов (42'), 2:1 Арсен Адамов (77') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба (Мастерной Владислав, 46'), Анри Чичинадзе, Виталий Стежко, Валерий Кичин, Егор Иванов (Зелимхан Юсупов, 86'), Павел Горелов (Даниил Фомин, 46'), Роман Акбашев, Гедеон Гузина (Вячеслав Кротов, 77'), Мераби Уридия (Арсен Адамов, 65'), Milic S. Сочи: Александр Дёгтев, Павел Маслов, Кирилл Суслов, Stojsavljevic L., Артём Макарчук, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Руслан Шагиахметов (Игнасио Сааведра, 57'), Максим Кайнов (Роман Пасевич, 71'), Кирилл Никитин (Даниэль Мишкич, 57'), Balkizov A. (Владимир Писарский, 57') Предупреждение: Milic S. (38')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Урал» легко разобрался со «СКА-Хабаровском» — 3:1.

    На 39-й минуте счет открыл защитник Станислав Бессмертный, через 12 минут преимущество удвоил Мартин Секулич.

    Третий гол хозяев забил главный талант «Урала» Максим Воронов.

    Уже в компенсированное время гол престижа забил Александр Гаглоев с пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — СКА-Хабаровск 3:1
    Голы: 1:0 Станислав Бессмертный (31'), 2:0 Sekulic M. (43'), 3:0 Максим Воронов (74'), 3:1 Александр Гаглоев (пенальти) (90+3') Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Владислав Малькевич, Силвие Бегич, Станислав Бессмертный (Мингиян Бевеев, 72'), Тимур Аюпов, Илья Ишков (Никита Морозов, 62'), Андрей Егорычев (Максим Воронов, 62'), Юрий Железнов, Sekulic M. (Евгений Марков, 72'), Bondarev V. (Фаниль Сунгатулин, 62') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Gurban G., Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Егор Носков, Роман Емельянов (Садыг Багиев, 85'), Рамазан Гаджимурадов (Александр Максименко, 85'), Борха Мартинес (Александр Гаглоев, 68'), Артем Симонян, Камран Алиев (Альбек Гонгапшев, 68'), Георгий Гонгадзе

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Родина» дома не оставила шансов «Шиннику» — 6:2.

    Голы за московский клуб забивали Магомедхабиб Абдусаламов (дважды), Папе Гуйе, Артем Максименко и Йорди Рейна (дважды).

    За ярославцев отличился дублем Захар Федоров.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Шинник 6:2
    Голы: 1:0 Gueye P. (2'), 1:1 Захар Федоров (6'), 2:1 Abdusalamov M. (13'), 2:2 Захар Федоров (23'), 3:2 Александр Максименко (30'), 4:2 Йорди Рейна (48'), 5:2 Abdusalamov M. (57'), 6:2 Йорди Рейна (90') Родина: Сергей Айдаров, Александр Максименко, Артём Сокол, Митя Крижан (Иван Кузьмичёв, 46'), Артём Мещанинов, Михаил Рядно (Георгий Юдинцев, 76'), Руслан Фищенко (Даниэль Мишкич, 81'), Йорди Рейна, Аршак Корян (Арсен Адамов, 75'), Abdusalamov M., Gueye P. (Артем Концевой, 52') Шинник: Тимофей Митров, Артемий Косогоров, Lavrenkov A. (Павел Шакуро, 62'), Артур Черный, Денис Самойлов (Джонатан Джон, 63'), Василий Алейников (Глеб Калинин, 84'), Руслан Куль, Данила Сухомлинов, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Захар Федоров (Alfred S., 72') Предупреждения: Gueye P. (27'), Иван Кузьмичёв (60')

    «Урал» (59) и «Черноморец» (59) завоевали право играть в стыковых матчах, но новороссийцы не смогут там выступить, клубу не выдали лицензию на право играть в РПЛ. «Сочи» (57) финишировал на пятой строчке.

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