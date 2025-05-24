Барко может перейти в бразильский «Фламенго»

Эсекьель Барко Фото: globallookpress.com
По информации источника, представители клуба из Бразилии направили в московский клуб официальный запрос о трансфере аргентинца. «Спартак» оценил потенциальный переход Барко в сумму около 16 млн евро.
Однако во «Фламенго» считают такую цену завышенной и пока не готовы пойти на такие финансовые условия.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Барко провел 26 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 14 млн евро.