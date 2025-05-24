Барко может перейти в бразильский «Фламенго»

Хавбек московского «Спартака»попал в сферу интересов бразильского «Фламенго». Об этом сообщает TNT Sports Argentina.

По информации источника, представители клуба из Бразилии направили в московский клуб официальный запрос о трансфере аргентинца. «Спартак» оценил потенциальный переход Барко в сумму около 16 млн евро.

Однако во «Фламенго» считают такую цену завышенной и пока не готовы пойти на такие финансовые условия.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Барко провел 26 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 14 млн евро.