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    Серхио Рамос: С «Реалом» прощается не просто футболист, а гений, верный друг и брат

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    Бывший защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Луке Модричу. Ранее хорват сообщил об уходе из мадридского клуба.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «С "Реалом" прощается не просто футболист, а гений, верный друг и брат, превративший игру в подлинное искусство. Один из тех, ради кого болельщики заполняют трибуны, а миллионы замирают у экранов, не желая пропустить ни одного мгновения.

    Игрок с поистине выдающимся талантом и редким человеческим достоинством — человек, которого я с гордостью называю другом.

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    Брат, у нас, мадридистов, есть только одно слово — спасибо. Спасибо за всё. Пусть новый этап принесёт тебе счастье. Уверен, наши пути ещё пересекутся», — написал Рамос на своей странице в социальной сети Х.

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    Модрич покинет «Реал» в конце сезона. 39-летний хорватский футболист выиграл с мадридской командой 28 титулов, включая шесть трофеев Лиги чемпионов.

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