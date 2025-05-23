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    Семин: Развязка РПЛ будет как кубковая игра

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу развязки в чемпионской гонке РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Развязка РПЛ будет как кубковая игра, где нет фаворитов. В таких матчах побеждает тот, кто более хладнокровен, кто лучше физически готов на данное время. В таких матчах большое давление — и на "Зенит", и на "Краснодар". Но есть помощь — они играют дома. У обеих команд будут полные стадионы. Нас ждут интересные матчи», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    «Краснодар» Календарь и таблица РПЛ

    В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома столичное «Динамо», а «Зенит» также на своем поле сыграет против «Ахмата». Оба матча состоятся 24 мая.

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