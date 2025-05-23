Семин: Развязка РПЛ будет как кубковая игра

Бывший тренерподелился мнением по поводу развязки в чемпионской гонке РПЛ между

«Развязка РПЛ будет как кубковая игра, где нет фаворитов. В таких матчах побеждает тот, кто более хладнокровен, кто лучше физически готов на данное время. В таких матчах большое давление — и на "Зенит", и на "Краснодар". Но есть помощь — они играют дома. У обеих команд будут полные стадионы. Нас ждут интересные матчи», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Краснодар» Календарь и таблица РПЛ

В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома столичное «Динамо», а «Зенит» также на своем поле сыграет против «Ахмата». Оба матча состоятся 24 мая.