Кейн признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона 2024/2025

Нападающийстал лучшим игроком чемпионата Германии сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги.

«Потрясающе чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получить награду в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенным. Это много значит для меня.

Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которого это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус», — сказал Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Баварию» 31 матч, забил 26 голов и сделал 8 голевых передач. Мюнхенская команда стала чемпионом Германии по итогам сезона.