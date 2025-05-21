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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Кейн признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона 2024/2025

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим игроком чемпионата Германии сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба Бундеслиги.

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»

    «Потрясающе чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получить награду в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенным. Это много значит для меня.

    Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которого это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус», — сказал Гарри Кейн.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел за «Баварию» 31 матч, забил 26 голов и сделал 8 голевых передач. Мюнхенская команда стала чемпионом Германии по итогам сезона.

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