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    Бундеслига. «Боруссия» вырвала путёвку в Лигу чемпионов

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    «Боруссия» Дортмунд
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    «Боруссия» Дортмунд
    Сезон в немецкой Бунедслиге завершился. «Серебряную салатницу» выиграла «Бавария», в Лигу чемпионов также путевку завоевали «Байер», «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд.

    Кто сыграет в Лиге чемпионов?

    Сезон в чемпионате Германия завершился победой «Баварии». В 34-м туре мюнхенцы добились триумфа в поединке против «Хоффенхайма» (4:0).

    Счёт в матче на 33-й минуте открыл Майкл Олисе, затем преимущество «Баварии» удвоил Йозуа Киммих. В концовке поединка за немецкую машину забили голы Серж Гнабри и Гарри Кейн. В итоге команда набрала 82 очка.

    «Бавария»
    globallookpress.com

    Вице-чемпионом стал «Байер», который занял итоговое второе место. «Фармацевты» на выезде сыграли вничью с командой «Майнц» (2:2). Клуб из Леверкузена аккумулировал 69 пунктов.

    На третьем месте финишировал «Айнтрахт», в рамках минувшего игрового дня команда переиграла «Фрайбург» (3:1) и заработала 60 баллов.

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    • Место в топ-4 и путёвку в Лигу чемпионов завоевала «Боруссия», клуб из Дортмунда аккумулировал 57 очков после победы над ФК «Хольштайн Киль» (3:0).

    Кто в Лигу Европы и Лигу конференций?

    На пятом месте чемпионата финишировал «Фрайбург», клуб по итогу сезона набрал 55 очков. Таким образом клуб завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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    • Седьмое место — итог выступления «Майнца», в новом еврокубковом сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

    Кто покидает Бундеслигу?

    «Хольштайн Киль» и «Бохум» мы в следующем сезоне Бундеслиге не увидим. Данный тандем не выступит в элите немецкого футбола. А вот «Хайденхайм» еще поборется за сохранение прописки. Соперником по стыковым матчам может стать «Кёльн», «Эльферсберг», «Падерборн», «Фортуна» и «Кайзерслаутерн».

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    Повышение в классе получил «Гамбург», который вернулся в Бундеслигу спустя семь сезонов.

    Сезон 2025/2026 в Бундеслиге стартует 22 августа.

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