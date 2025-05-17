Возвращение в элиту: «Боруссия» разгромила «Киль» и прорвалась в Лигу Чемпионов

Задача была предельно ясна: побеждать с комфортом и ждать осечки «Фрайбурга». Но уже через несколько минут стало ясно — ждать ничего не придётся. На третьей минуте Феликс Нмеча ворвался в штрафную, заставив Холтби фолить, и Серу Гирасси уверенно реализовал пенальти.
А уже на девятой минуте игра, по сути, была решена. Карл Йоханссон, в отчаянной попытке остановить Карима Адейеми, сбил того в опасной зоне и оставил гостей вдесятером. С этого момента «Киль» был обречён: без мотивации, без численного равенства, без шансов.
Паузу пережили — и добили
Несмотря на идеальные вводные, «Боруссия» не спешила добивать соперника. А «Киль» неожиданно нашёл в себе силы встрепенуться: под конец первого тайма Сюто Матино устроил мини-проверку для Грегора Кобеля, пробив опасно и требуя от вратаря максимум концентрации.
Но уже в самом начале второго тайма «Дортмунд» окончательно снял все вопросы. Марсель Забитцер, вернувшийся в старт спустя длительную паузу, пробил низом из-за пределов штрафной — с рикошетом, но точно и неотразимо. Это был его первый гол с апреля прошлого года, и символично, что именно он удвоил преимущество в столь важный вечер.
Немного позже он же был близок к дублю, но вратарь «Киля» Томас Дэне справился. Однако долго геройствовать Дэне не пришлось — на 73-й минуте Нмеча, начавший разгром, и закончил его: подкараулил момент, пробил чётко и поставил точку.
Герои и последствия
Символично, что в решающей игре главными героями стали не только звёзды вроде Гирасси или Адейеми, но и те, кто провёл сезон неровно: Нмеча, и даже Забитцер. Успех оказался коллективным — как и весь этот финальный рывок. Восьмой матч без поражений, пять побед подряд и 22 очка из 24 возможных — такой финиш заслуживает аплодисментов.
Пока «Фрайбург» разваливался дома против «Айнтрахта», «Боруссия» делала то, что обязана делать команда с её историей и амбициями — возвращалась в Лигу чемпионов. Это будет уже 18-е участие клуба в главном еврокубке, и оно вновь добыто на характере.
Судьбы решены
Для «Киля» всё закончилось в духе первого сезона в элите — болезненно, но не без попыток. Команда будет вспоминать этот год как урок, а не провал. Но классовое различие в матче против «Боруссии» было очевидным.
А в Дортмунде — праздник. «Боруссия» снова там, где должна быть. В группе сильнейших. И хотя сезон был далёк от идеала, финиш выдался громким. И это именно тот случай, когда результат важнее чем то, каким образом он был добыт.