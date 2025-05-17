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    Возвращение в элиту: «Боруссия» разгромила «Киль» и прорвалась в Лигу Чемпионов

    Невероятный взлёт от команды Ковача в концовке сезона

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    Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль
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    Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль
    Иногда путь наверх требует не только класса, но и терпения. Всего семь недель назад «Боруссия» Дортмунд выглядела командой, которая проспала сезон: одиннадцатое место, шаткое настроение и призраки провала. Но концовка сезона превратилась в настоящее восхождение — кульминацией стала уверенная победа 3:0 над уже вылетевшим «Хольштайн Килем» в последнем туре, которая принесла «Боруссии» путёвку в Лигу чемпионов.
    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хольштайн 3:0
    Голы: 1:0 Серу Гирасси (пенальти) (3'), 2:0 Марсель Забитцер (47'), 3:0 Феликс Нмеча (73') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле (Эмре Джан, 79'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джованни Рейна, 79'), Карим Адейеми (Карни Чуквуэмека, 71'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Джейми Байно-Гиттенс, 85'), Серу Гирасси (Жюльен Дюранвиль, 85') Хольштайн: Джон Толкин, Лассе Розенбом, Давид Зец, Карл Юханссон, Тимо Беккер (Марко Ивезич, 87'), Николай Ремберг, Льюис Холтби (Магнус Кнудсен, 46'), Стивен Скрыбски (Макс Гешвилль, 46'), Александр Бернхардссон (Фил Харрес, 78'), Суто Матино (Финн-Доминик Порат, 69'), Thomas Dahne Предупреждения: Карим Адейеми (56'), Джейми Байно-Гиттенс (87'), Николай Ремберг (87'), Марсель Забитцер (90') Удаление: Карл Юханссон (9')

    Задача была предельно ясна: побеждать с комфортом и ждать осечки «Фрайбурга». Но уже через несколько минут стало ясно — ждать ничего не придётся. На третьей минуте Феликс Нмеча ворвался в штрафную, заставив Холтби фолить, и Серу Гирасси уверенно реализовал пенальти.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    А уже на девятой минуте игра, по сути, была решена. Карл Йоханссон, в отчаянной попытке остановить Карима Адейеми, сбил того в опасной зоне и оставил гостей вдесятером. С этого момента «Киль» был обречён: без мотивации, без численного равенства, без шансов.

    Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль
    globallookpress.com

    Паузу пережили — и добили

    Несмотря на идеальные вводные, «Боруссия» не спешила добивать соперника. А «Киль» неожиданно нашёл в себе силы встрепенуться: под конец первого тайма Сюто Матино устроил мини-проверку для Грегора Кобеля, пробив опасно и требуя от вратаря максимум концентрации.

    Но уже в самом начале второго тайма «Дортмунд» окончательно снял все вопросы. Марсель Забитцер, вернувшийся в старт спустя длительную паузу, пробил низом из-за пределов штрафной — с рикошетом, но точно и неотразимо. Это был его первый гол с апреля прошлого года, и символично, что именно он удвоил преимущество в столь важный вечер.

    Марсель Забитцер
    globallookpress.com

    Немного позже он же был близок к дублю, но вратарь «Киля» Томас Дэне справился. Однако долго геройствовать Дэне не пришлось — на 73-й минуте Нмеча, начавший разгром, и закончил его: подкараулил момент, пробил чётко и поставил точку.

    Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль
    globallookpress.com

    Герои и последствия

    Символично, что в решающей игре главными героями стали не только звёзды вроде Гирасси или Адейеми, но и те, кто провёл сезон неровно: Нмеча, и даже Забитцер. Успех оказался коллективным — как и весь этот финальный рывок. Восьмой матч без поражений, пять побед подряд и 22 очка из 24 возможных — такой финиш заслуживает аплодисментов.

    Пока «Фрайбург» разваливался дома против «Айнтрахта», «Боруссия» делала то, что обязана делать команда с её историей и амбициями — возвращалась в Лигу чемпионов. Это будет уже 18-е участие клуба в главном еврокубке, и оно вновь добыто на характере.

    Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль
    globallookpress.com

    Судьбы решены

    Для «Киля» всё закончилось в духе первого сезона в элите — болезненно, но не без попыток. Команда будет вспоминать этот год как урок, а не провал. Но классовое различие в матче против «Боруссии» было очевидным.

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    А в Дортмунде — праздник. «Боруссия» снова там, где должна быть. В группе сильнейших. И хотя сезон был далёк от идеала, финиш выдался громким. И это именно тот случай, когда результат важнее чем то, каким образом он был добыт.

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