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    Беллингем летом перенесет операцию на плече и пропустит три месяца

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    Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем в межсезонье пройдет хирургическое вмешательство из-за проблем с плечом, сообщает The Athletic.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    У 21-летнего игрока давно наблюдается дискомфорт в этом месте — с 2023 года он регулярно выходит на поле с фиксирующей повязкой. Операция запланирована на лето, после клубного чемпионата мира, который состоится с 15 июня по 13 июля.

    Ожидается, что восстановление Беллингема займет около трех месяцев. Это значит, что футболист пропустит начало следующего сезона.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В завершившемся сезоне англичанин провел за «Реал» 51 матч, отметившись 14 голами и 14 результативными передачами.

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