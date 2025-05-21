Беллингем летом перенесет операцию на плече и пропустит три месяца

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
У 21-летнего игрока давно наблюдается дискомфорт в этом месте — с 2023 года он регулярно выходит на поле с фиксирующей повязкой. Операция запланирована на лето, после клубного чемпионата мира, который состоится с 15 июня по 13 июля.
Ожидается, что восстановление Беллингема займет около трех месяцев. Это значит, что футболист пропустит начало следующего сезона.
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В завершившемся сезоне англичанин провел за «Реал» 51 матч, отметившись 14 голами и 14 результативными передачами.