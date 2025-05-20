Фернандеш: Мы хотим быть на вершине везде

Полузащитниквысказался о предстоящем матче св финале Лиги Европы.

«Мы хотим быть на вершине везде. Не только в Лиге Европы, Премьер-лиге, но и в Кубке Англии, Кубке лиги. В этом клубе надо сражаться за любой турнир, в котором участвуешь.

Конечно, мы знаем, что не всегда можно попасть в финал или выиграть турнир, но наша цель и задача всегда должна быть такой — участвовать в соревнованиях до самого конца и бороться за трофеи. Это то, чего мы хотим.

Завтра у нас большой шанс на трофей. В этом турнире мы с самого начала сезона ставили цель быть в Бильбао, играть в финале. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, что нас ждет большая игра, важный финал и отличная возможность», — цитирует Фернандеша BBC.

Финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 мая, и начнется в 22:00 мск.