Кальехон объявил о завершении карьеры

Известный испанский полузащитникпринял решение о завершении профессиональной карьеры.

В настоящее время 38-летний игрок выступает за испанский клуб «Марбелья», выступающий в низших дивизионах.

Кальехон стал известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Наполи» и сборную Испании, за которую сыграл 5 матчей.

В составе «сливочных» он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании. В составе «Наполи» два раза побеждал в Кубке Италии и один раз в Суперкубке страны.

Всего за свою карьеру Кальехон сыграл 737 матчей, забил в них 152 гола и сделал 125 ассистов.