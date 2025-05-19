«Брайтон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Английской премьер-лиги

назвали стартовые составы на матч в рамках 37-го тура АПЛ.

«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Матс Виффер, Ян-Поль Ван Хекке, Адам Уэбстер, Первис Эступиньян, Карлос Балеба, Ясин Аяри, Симон Адингра, Брайан Груда, Янкуба Минте, Данни Уэлбек.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Конор Брэдли, Джарелл Куанса, Ибраима Конате, Костас Цимикас, Харви Эллиотт, Райан Гравенберх, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза, Коди Гакпо.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.