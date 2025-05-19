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    «Брайтон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч Английской премьер-лиги

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    «Брайтон» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч в рамках 37-го тура АПЛ.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    «Брайтон»: Барт Вербрюгген, Матс Виффер, Ян-Поль Ван Хекке, Адам Уэбстер, Первис Эступиньян, Карлос Балеба, Ясин Аяри, Симон Адингра, Брайан Груда, Янкуба Минте, Данни Уэлбек.

    «Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Конор Брэдли, Джарелл Куанса, Ибраима Конате, Костас Цимикас, Харви Эллиотт, Райан Гравенберх, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза, Коди Гакпо.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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