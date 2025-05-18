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    Лев Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии IFFHS

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    Лев Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Лев Яшин
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    Лев Яшин

    В опубликованном IFFHS рейтинге лучших вратарей XX века Яшин занял первое место с большим отрывом, опередив Гордона Бэнкса и Дино Дзоффа. Его вклад в развитие вратарской позиции и уникальный стиль игры сделали его футбольной легендой.

    Топ-5 вратарей XX века по версии IFFHS: Лев Яшин (СССР/Россия) — 1002 очка, Гордон Бэнкс (Англия) — 717, Дино Дзофф (Италия) — 661, Зепп Майер (Германия) — 456, Рикардо Самора (Испания) — 443.

    Лев Яшин всю свою карьеру провёл в московском «Динамо» и остаётся единственным вратарём, получившим «Золотой мяч» (1963).

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