Лев Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии IFFHS

признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В опубликованном IFFHS рейтинге лучших вратарей XX века Яшин занял первое место с большим отрывом, опередив Гордона Бэнкса и Дино Дзоффа. Его вклад в развитие вратарской позиции и уникальный стиль игры сделали его футбольной легендой.

Топ-5 вратарей XX века по версии IFFHS: Лев Яшин (СССР/Россия) — 1002 очка, Гордон Бэнкс (Англия) — 717, Дино Дзофф (Италия) — 661, Зепп Майер (Германия) — 456, Рикардо Самора (Испания) — 443.

Лев Яшин всю свою карьеру провёл в московском «Динамо» и остаётся единственным вратарём, получившим «Золотой мяч» (1963).