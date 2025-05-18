Защитник «Спартака» Мангаш: Оценил бы сезона на двойку

Левый защитниккритически оценил выступление команды в сезоне, отметив, что результат не соответствует амбициям клуба.

«Сложно давать какую-то конкретную оценку нашим результатам в этом сезоне. Мы — Спартак и всегда должны стремиться выигрывать трофеи. Исходя из этого оценка два из пяти, — цитирует Мангаша "Чемпионат".

На данный момент "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка после 29 матчей. В заключительном туре сезона команда Деяна Станковича встретится с "Химками" 24 мая.

В Кубке Росси команда проиграла "Ростову" в финале Пути Регионов со счетом 1:2.