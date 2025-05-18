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    Защитник «Спартака» Мангаш: Оценил бы сезона на двойку

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    Левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш критически оценил выступление команды в сезоне, отметив, что результат не соответствует амбициям клуба.

    Рикарду Мангаш
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    Рикарду Мангаш

    «Сложно давать какую-то конкретную оценку нашим результатам в этом сезоне. Мы — Спартак и всегда должны стремиться выигрывать трофеи. Исходя из этого оценка два из пяти, — цитирует Мангаша "Чемпионат".

    На данный момент "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка после 29 матчей. В заключительном туре сезона команда Деяна Станковича встретится с "Химками" 24 мая.

    В Кубке Росси команда проиграла "Ростову" в финале Пути Регионов со счетом 1:2.

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