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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Тудор: Я не уступаю никому, как тренер

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор оценил свою работу в туринской команде.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    «Нелегко играть, когда из строя выходят Гатти, Копмейнерс, Йылдыз, Камбьязо и Келли, а команда остается в меньшинстве в двух матчах.

    Мы всегда должны быть требовательными и не забывать, что "Ювентус" должен побеждать. Я чувствую, что команда делает все возможное с учетом обстоятельств. Она была в глубокой яме, когда я пришел. Теперь у игроков есть более четкое понимание, и они больше борются на поле. Надо помнить, что у нас было не так много игрового времени. И я отдаю должное парням, которые отдают все свои силы.

    Мое будущее? Я живу сегодняшним днем и не думаю о нем. Если вы спросите меня, уступаю ли я кому-то как тренер, то я скажу "нет", никому не уступаю», — сказал Тудор на пресс-конференции.

    Календарь и таблица Серии А

    В настоящий момент «Ювентус» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А.

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