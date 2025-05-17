Тудор: Я не уступаю никому, как тренер

Главный тренероценил свою работу в туринской команде.

«Нелегко играть, когда из строя выходят Гатти, Копмейнерс, Йылдыз, Камбьязо и Келли, а команда остается в меньшинстве в двух матчах.

Мы всегда должны быть требовательными и не забывать, что "Ювентус" должен побеждать. Я чувствую, что команда делает все возможное с учетом обстоятельств. Она была в глубокой яме, когда я пришел. Теперь у игроков есть более четкое понимание, и они больше борются на поле. Надо помнить, что у нас было не так много игрового времени. И я отдаю должное парням, которые отдают все свои силы.

Мое будущее? Я живу сегодняшним днем и не думаю о нем. Если вы спросите меня, уступаю ли я кому-то как тренер, то я скажу "нет", никому не уступаю», — сказал Тудор на пресс-конференции.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Ювентус» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А.